У компании Huawei оказался значительный рост прибыли за 2017 год

2016 год был для компаний не самым удачным. Однако в 2017 году, поняв и исправив свои ошибки, Huawei смогла значительно повысить свои продажи.

Как отмечают специалисты, прошлый год для Huawei был полон взлётов и падений. Новый смартфон Mate 10 Pro признали одним из лучших за счёт мощного аккумулятора и отличной камеры. Помимо этого, компания за последний квартал 2017 года заняла третье место по продажам. Вместе с тем она потерпела неудачу на американском рынке, из-за ограничений США и их недоверия к Китаю.

Итоговая прибыль компании за 2017 год возросла на 28,1%. Этот показатель значительно превышает рост доходов в 0,4% за 2016 год. Общий доход Huawei составил 96,1 миллиардов долларов США при продаже 153 миллионов смартфонов. Китайская компания планирует увеличить финансирование своего исследовательского отдела, чтобы радовать покупателей новыми технологиями и повысить свои продажи.