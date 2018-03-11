Оператор «МТС» внес существенные изменения во все версии тарифа «Мой Безлимитище»

Сотовый оператор МТС сообщил об изменениях в тарифе «Мой Безлимитище». В тарифном плане и всех его вариациях будет изменена стоимость услуг, а интернет-трафик в некоторых версиях тарифа будет снижен, изменения коснутся лишь тех, кто вносит по мобильным счетам ежемесячную оплату.

Тариф от «МТС» «Мой Безлимитище» был предложен пользователем относительно недавно – несколько месяцев назад. В данном тарифном плане можно самостоятельно выбирать количество бесплатных минут для звонков, объем интернет-трафика и точную цифру СМС-сообщений. Однако, компания «МТС» сообщила о новых изменениях, которые отразятся на стоимости пакетов услуг и объеме некоторых функций.

Так, владельцы пакетов «Мой Безлимитище», тарифный план которых предполагает ежемесячную оплату, в зависимости от особенностей пакета услуг, будут платить другие суммы и получать другие объемы интернет-трафика.

Изменения коснутся и тех абонентов, которые пользуются тарифом уже давно, и тех, кто подключился к данному тарифному плану совсем недавно. Некоторые владельцы СИМ-карт с тарифом «Мой Безлимитище», заметят в списке услуг увеличенные цены, а некоторые – увидят дополнительные 3 ГБ трафика. С более точными и подробными изменениями можно ознакомиться на официальном сайте мобильного оператора.