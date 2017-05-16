В Snapchat представили свою версию Pokemon Go

В мобильном приложении Snapchat представили свою версию Pokemon Go. В игре под названием Great Snapchat Egg Hunt также нужно будет охотиться, но не за покемонами, а за яйцами.

Для того, чтобы просмотреть наличие предметов, нужно будет открыть Snap Map по местности – если это в США или Канаде. Яйца можно будет найти в кафе, аэропорту, торговых центрах, парках или кампусах. Чтобы забрать его, придётся пойти в то место, как сообщает «Версия.Инфо».

По приближению необходимо нажать для открытия объектива 3D World с задней камеры, и только после этого получится набрать 1 очко или пять – если попалось редкое, золотое яйцо. Если один человек захватил яйцо, на карте оно всё равно останется, потому никакой конкуренции между игроками не наметится, можно даже искать коллективно.