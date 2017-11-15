Вышло обновление приложения VK на Android

29 марта пользователи установили обновление приложения VK на Android. В обновлении есть дополнения для "Истории", а также новая функция в сообщениях.

VK выпустил 29 марта обновление приложения на Android. В обновлении пользователи найдут улучшенный редактор текста в Историях. Разработчики добавили новые шрифты, цвета, фон для надписи и возможность быстро выровнять текст. К этому ещё добавили быстрое увеличение шрифта текста с помощью удобного ползунка.

Обновление также предусматривает новую функцию в сообщениях. Теперь пользователь может отправлять в сообщении запрос на денежные переводы. Такое дополнение позволит легко собрать деньги на подарок другу или облегчит оплату в кафе.