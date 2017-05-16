В Pinterest появилась долгожданная функция

29 марта на Pinterest появилась дополнительная функция. Уже давно знакомая лента будет теперь помогать пользователям сервиса ориентироваться в последних событиях.

По просьбе многих пользователей, разработчики Pinterest добавили новую функцию – ленту, которая будет показывать в хронологическом порядке последние пины пользователей и доски, за которыми они следуют. Новая лента появилась 29 марта на сайте Pinterest, а также в приложениях iOS и Android.

Также Pinterest заявил, что он даст брендам, влиятельным и другим лицам возможность более непосредственно взаимодействовать с людьми в сети. Не смотря на то, что новый фид отличается от традиционной ленты сервиса, данное обновление поможет сайту не только порадовать своих пользователей, но и обрести новых.