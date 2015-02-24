Тим Кук прокомментировал подход Amazon к строительству новой штаб-квартиры

Руководитель компании Apple в интервью для издательства Recode раскритиковал Amazon. Тим Кук не поощряет подход компании к строительству новой штаб-квартиры.

18 января компания Amazon опубликовала список мегаполисов, в одном из которых появится новая штаб-квартира компании. Компания устроила конкурс для проектов от городов и инвесторов США, Мексики и Канады.

В интервью для издательства Recode Тим Кук иронично заметил, что конкурс, который устроила компания, в связи со строительством новой штаб квартиры, больше похож на конкурс красоты, нежели на серьёзный проект. Руководитель компании Apple сказал, что он не одобряет конкурсы, в котором принимают участие тысячи человек, а победителем становится всего лишь один. «Люди вкладывают в свой проект время и душу, а в итоге остаются в проигрыше. Я не одобряю такой подход».

Стоит также напомнить, что Apple собирается построить новую штаб-квартиру. Однако Тим Кук не раскрыл подробностей в своём интервью. Известно только то, что она не будет находиться в Техасе или Калифорнии.