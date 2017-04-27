Павел Дуров рассказал, почему в Telegram случился сбой

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что же стало причиной сбоя в работе сервиса. По словам Дурова, неполадки случились из-за отключения питания в кластере серверов, сейчас специалисты работают над устранением данной проблемы.

Как сообщил Павел Дуров, в Европе случился сбой в работе сервиса Telegram. Причиной этому стало отключение питания в кластере серверов. По словам Дурова, сейчас сотрудники Telegram ведут работы по устранению проблем и возвращению сервиса в привычный рабочий ритм.

Павел Дуров отметил, что значение имеет и работа провайдерского центра, который должен был привести все оборудование в порядок. Сейчас, по предварительным данным, сервис Telegram снова начал работать. Устранены ли неполадки полностью, пока не известно.

В Сети активно обсуждали слухи о том, что на работу Telegram могли повлиять российские власти. Не так давно Дуров отказался давать сотрудникам ФСБ шифрование и доступ к перепискам. Отказ был мотивирован тем, что сервис был изначально создан как приложение с полной безопасностью. Доступа к перепискам не имеют даже сами разработчики.