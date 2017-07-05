В Telegram случились крупные сбои

29 марта пользователи Telegram наблюдают крупные сбои, в мессенджере не оправляются сообщения. Программа безуспешно пытается обновить данные, ходят слухи о блокировке сервиса ФСБ.

Как сообщается, в районе 11 часов по московскому времени пользователи Telegram начали испытывать трудности при отправке сообщений, после, в течении нескольких минут, возможность пользоваться сервисом была полностью утеряна.

В Сети ходят слухи о том, что Telegram мог закрыться на всегда. Поводом для этого могла стать DDoS-атака от ФСБ. Конфликт Павла Дурова, владельца мессенджера, и представителями ФСБ продолжается уже в течении долгого времени. Дуров отказывается предоставлять российской власти ключи от шифрования, на что получил угрозы о возможной остановке работы сервиса.