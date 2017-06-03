Google Chrome научили транслировать контент на телевизоры‍

Разработчики научили Google Chrome транслировать контент на телевизоры‍. Для того, чтобы выполнить это действие, в последней версии браузера нужно нажать специальную кнопку трансляции и выбрать файл с музыкой, изображением либо чем-то другим.

Браузер Google Chrome до сих пор остается самым популярным среди аналогов и не имеет конкурентов по количеству пользователей. Его разработчики уверенны, что секрет такой популярности - постоянные обновления системы в соответствии с поступающими запросами. По той же схеме накануне в него была внедрена функция переноса контента на большой экран телевизора.

Испробовать новую функцию смогут пользователи Windows 10, а также macOS High Sierra. Стоит отметить, что раньше возможность выводить видеоматериалы, музыку и изображение на экран телевизоров была, однако для этого требовалось стороннее оборудование. Новая функция от Google получила название Cast File. Воспользоваться ей смогут те, чьи телевизоры поддерживают технологию Chromecast. К слову сказать, ею обладают практически все современные фирменные модели ТВ.