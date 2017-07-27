Накануне компания ASRock показала свои первые видеокарты Phantom Gaming Radeon‍. Модели созданы на основе GPU AMD.

Накануне в сети появились фотографии первых видеокарт от компании ASRock. Это случилось после того, как она официально аннонсировала фирменные новинки. На рекламном снимке показаны четыре адаптора, однако, на самом деле, один из них (модель Radeon RX 570) не попал в ассортимент. Возможно, производитель покажет его позже.

Уже известно довольно много о том, какими особенностями обладают видеокарты Phantom Gaming Radeon‍ от ASRock, которая в их производстве пока новичок. Итак, модель Radeon RX580 8G OC функционирует на частотах 1435 МГц для ядра, а тот же показатель для памяти составляет 8320 МГц. Она имеет необычный авторский дизайн, который тонко скрывает все нужные детали для хорошего функционирования видеокарты. Подобным дизайном обладает и модель Radeon RX570 8G OC, однако ее частоты в режиме OC Mode порядком ниже.

В целом, геймеры неплохо оценили новинку, хотя и отметили, что она не имеет кардинальных оличий от аналогов. Тем не менее, многие оценили как большой плюс возможность авторазгона памяти на видеокарте.