Ученые нашли способ печатать водой на 3D-принтерах

Американские физики нашли инновационный способ печатать водой на особых 3D-принтерах. Статья об этом научном достижении появилась в издании Advanced Materials.

Сотрудник Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли из США Том Рассел вместе с коллегами разработал особый принтер, который может печатать водяные структуры различной формы: спирали, отрезки, ветвеобразные. Диаметр линий составляет от 10 мкм до 1 мм. А их длина может достигать нескольких метров. Эти узоры сохраняют свой вид даже после давления извне.

По словам Тома Рассела, им удалось создать принципиально новый класс материалов благодаря раствору воды с добавками гидрофильных наночастиц золота. Эти "чернила" принтер помещал в основу из минерального масла, содержащего гидрофобные молекулы полимеров. Последний имеет особую структуру, которая позволяет соединять все компоненты в единый комплекс.

Там Рассел уверен, что в будущем при помощи изобретенной им технологии химики смогут изготавливать жидкие электронные элементы для сгибающихся гаджетов. Кроме того, потенциал технологии можно реализовать в прецизионных инструментах для медицины или химии.