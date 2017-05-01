Эксперты: Низкий заряд батареи является самым большим страхом современного человека

Представители компании Huawei провели опрос среди пользователей мобильных устройств. Основным вопросом было то, насколько для них важна длительность работы телефона без подзарядки. Результаты исследований показали, что страх разряженной батарейки является одним из самых больших для современного человека.

Специалисты отметили, что смартфоны и прочие гаджеты стали неотъемлемой частью жизнедеятельности. Благодаря своим устройствам люди узнают время, свое местонахождение, события в мире и общаются друг с другом. Эксперты отмечают, что многие испытывают к своим смартфонам такие чувства, которые бывают между близкими родственниками.

Они провели анализ самых стрессовых ситуаций для людей, и оказалось, что на первом месте для большинства идет низкий уровень заряда батареи на телефоне, затем опоздание на работу и начало новой деятельности. Также в список вошли автомобильные аварии, публичные выступления и известие о том, что человек в скором времени станет родителем. 47% опрошенных отметили, что продолжительность автономной работы смартфона является для них одним из ключевых показателей.