«Бойтесь «умного» тостера»: Эксперты дали советы по выживанию в современном мире

В современности большое значение имеет интернет. Если ранее он был синонимом анонимности, то сейчас через него как раз следят за всеми. Эксперты дали советы по выживанию в такой ситуации.

В первую очередь, не стоит оставлять какую-либо важную информацию в облаке браузеров. Например, можно зайти в инструмент Google Takeout, где хранится вся информация с электронной почты Gmail, Google Maps, поиска и диска. Файлы окажутся достаточно объёмные, и их сразу следует удалить, а также регулярно после этого чистить историю во всех приложениях, как сообщает «Версия.Инфо».

Также эксперты предостерегают от покупок «умных» версий бытовой техники, включая тостер. Функциональность их на самом деле не столь уж превышает обычные устройства, зато они подключаются к Сети, а значит могут быть использованы хакерами. Так случилось, например, в 2016 году. Рекомендуется также отключить функцию AirDrop на iPhone в общественном месте или ограничить её контактами, писать длинные и сложные пароли для учётных записей и так далее.