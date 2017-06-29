"Выше нос!": первая щетка-психолог от Foreo поддержит владельца при чистке зубов

Шведская компания Foreo разработала первую в истории "умную" зубную щетку, которая способна поддержать владельца в случае плохого эмоционального состояния. Продукт получил название Issalexa.

Согласно информации от разработчика, щетка хорошо очищает ротовую полость посредством технологии звуковых микроволн T-sonic. Однако главная фишка устройства заключается в подобии искусственного интеллекта. По концентрации слюны Issalexa определяет настрой человека. Если рот слишком сухой - значит хозяин не в лучшей эмоциональной форме и его нужно подбодрить. В таком случае гаджет призывает держать нос выше.

В процессе создания, сотрудники Foreo провели исследование в собственном институте. Клинические испытания с сотней участников доказали, что слюна является достаточно надежным показателем слюны человека. Пользуясь полученными данными, изобретатели наделили щетку набором фраз для разных случаев жизни. К примеру, уставшим и напряженным людям Issalexa посоветует расслабиться, а подавленных - приободрит.

Ещё одна интересная особенность товара - анализ верности. Щетка может отыскать во рту владельца следы посторонней слюны и частиц, а затем переходит в особый режим, сигнализируя партнеру об измене. Кроме того, Issalexa может заметить отсутствие хозяина в доме и предугадать его возвращение в нетрезвом виде. Тогда она будет призывать его почистить зубы перед сном, чтобы избежать сильного запаха утром. Стоимость смарт-щетки в России составляет 16 999 рублей.