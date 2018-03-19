Facebook даст пользователям возможность удалять свою персональную информацию

Скандал с масштабной утечкой данных заставил Facebook задуматься над дополнительными средствами защиты. Пресс-служба компании пишет, что вскоре пользователи смогут удалять информацию о себе.

Недавно разразился скандал. Стало известно, что сторонняя компания смогла получить данные с более 50 миллионов аккаунтов Facebook. Чтобы избежать подобных инцидентов разработчики социальной сети переработали дизайн меню настроек для мобильных платформ. Ранее доступ к информации регулировался на двух десятках окон, а теперь все нужные опции собраны в одном месте. Программисты также убрали устаревшие настройки.

Кроме того, пользователь сможет отследить свои ранние действия в соцсети и удалить желаемое или неактуальное. Это касается перепубликованных сообщений, дружеских запросов и подобного. Владелец аккаунта после обновления получит возможность редактировать информацию, согласно которой соцсеть выдает рекламу. А также настроить круг лиц, которые могут видеть посты и данные профиля.

Руководство Facebook утверждает, что в ближайшем будущем намерено подкорректировать свою политику относительно пользовательских данных. Представители компании продемонстрируют алгоритмы сбора и использования этой информации. Они подчеркнули, что обновления направлены на достижения большей прозрачности работы соцсети.