Ученые запустили в мозг мыши новый миниатюрный эндоскоп

Ученые из MIT запустили в мозг мыши миниатюрный эндоскоп размером с человеческий волос. Свою работу они описали в издании ScienceDaily.

Создатель устройства Шай Охайон утверждает, что его толщина составляет всего 125 микрон, что равно примерно 0,125 миллиметрам. Благодаря своей тонкой форме и маленьким габаритам инструмент способен исследовать ткани гораздо глубже аналогов. Оператор может видеть все кровеносные сосуды и огибать их, не повредив. Недостаток заключается в статичности прибора, который функционирует исключительно при сохранении прямой формы.

Во время тестов изобретатель вместе с коллегами просверлил крошечное отверстие в голове грызуна под анестезией и запустил эндоскоп в черепную коробку. Оказалось, что оптика прибора демонстрирует ткани на расстоянии в 100 микрон от наконечника. Иногда близость чужеродного объекта влияет на деятельность нейронов. Однако возможности эндоскопа позволяют разглядеть те участки, которые не подвержены такому воздействие.

По словам Шай Охайона, в будущем доработанный микроэндоскоп поможет биологам изучить активность нейронов в недоступных ранее зонах. Одним из объектов исследований может стать зрительная кора приматов. Кроме того, ученые смогут лучше узнать о принципе взаимодействия между нейронами.