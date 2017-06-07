С мая Microsoft начнет банить пользователей за мат

С 1 мая корпорация Microsoft будет блокировать деятельность пользователей, которые позволят себе материться в её сервисах. Так объявила пресс-служба предприятия.

Руководство американской компании вносит изменения в пользовательское соглашение. Согласно новой политике, ненормативная лексика будет наказываться блокировкой деятельности в Xbox Live и Skype.

Изменения коснулись раздела о правилах поведения. Вскоре клиенты Microsoft смогут прочесть более широкие ограничения к содержимому опубликованных материалов. Помимо эротического, порнографического, криминального контента и сцен насилия пункт будет содержать требование к лексике и определение слов, которые администрация будет считать оскорбительными. Пока же перечень выражений и суровость санкций остаются неизвестными.