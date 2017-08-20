Китайцы напечатали на 3D-принтере важную деталь термоядерного реактора

Ученые из Китая сумели напечатать на 3D-принтере ключевую деталь для своего термоядерного реактора, которая будет отводить тепло и воспроизводить тритий. Так 28 марта написало "Синьхуа".

Проект запустили сотрудники института безопасности ядерной энергетики при китайской Академии Наук. При помощи технологии трехмерной печати они научились изготавливать бланкет, призванный ограничить зону реакции. Китайцы заявили, что ими успешно создана первая стенка. Точность размеров элемента соответствует запланированным чертежам.

Агентство со слов ученых передает, что в настоящее время физики КНР пользуются собственной разработкой - малоактивируемой мартенситной сталью. Несмотря на преимущества материала, эксперты отмечают недостаточно высокую точность при изготовлении изделий. Однако аддитивные технологии помогут ядерщикам существенно снизить погрешность и даже повысить эффективность расхода материалов.