Вымогатель удаляет антивирусы с компьютеров жертв‍

Новый вымогатель AVCrypt от хакеров удаляет антивирусы с компьютеров жертв‍, чтобы сразу добраться до незашифрованной информации. Его сумели обнаружить специалисты компании MalwareHunterTeam, передает агентство новостей Bleeping Computer.

Источник сообщает о новой обнаруженной программе от хакеров, которую при детальном исследовании отнесли к классу вымогателей. При проникновении в систему компьютера ее первой целью является удалить антивирусные программы. Кроме того, сразу она пытается обезвредить некоторые службы Windows, уничтожая их.

По словам специалистов, ранее они еще не встречали подобного хода действий, каким обладает вымогатель AVCrypt. Он смог справиться со многими сервисами от Windows, однако не обошел Emisoft. По этой причине исследователи предположили, что вымогатель пока недоработан хакерами и проходит тестирование.