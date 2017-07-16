Во Франции для монолитного дома возвели стены посредством 3D-печати

Во Франции строители представили монолитный дом, стены которого созданы благодаря 3D-печати и робота. Об этом пишет ресурс 3ders.org.

Проект запустили в сентябре прошлого года в городе Нант. Для строительства экспериментального объекта задействовали промышленного робота, который двигался на особой платформе. Во время работы он наносил своим манипулятором слои монтажной пены, согласно запрограммированной трехмерной модели. Получался открытый пенный каркас с полостью внутри. Уже люди через верх заливали раствор бетона и в нужных местах помещали дверные или оконные рамы. На финальном этапе конструкцию накрыли деревянными перекрытиями и крышей.

В марте инженеры представили общественности готовый одноэтажный дом на пять комнат общей площадью в 95 квадратных метров. Согласно планам, летом в здании сможет перебраться семья по программе социального жилья. Создатели отмечают, что наружный слой пены позволит хорошо сохранять тепло, а бетон внутри надолго сохранит прочность каркаса.