В ЕС могут создать собственный "европейский" Facebook

ЕС намерен заняться разработкой своей собственной соцсети Facebook, которая будет отвечать всем европейским требованиям по защите персональных данных пользователей. Об этом сегодня рассказала еврокомиссар по цифровой политике Мария Габриель.

Как рассказала Габриель, в Евросоюзе давно считали неприемлемым использование персональных данных пользователей соцсетей в тех целях, которые не соответствуют каким-то принципам и определенным нормам. По ее словам, ЕК уже выступила с собственными инициативами в законодательстве после того, как разгорелся скандал с Facebook.

Как рассказала Габриель, правительство ЕС решительно настроено поддержать любую инициативу, которая позволит укрепить лидерство Брюсселя в цифровой сфере. Она также отметила, что инноваторам не обязательно брать за основу то, что уже существует, правительство намерено поддерживать оригинальных разработчиков.

Возможно, Брюсселю удастся создать свой собственный аналог Facebook, который будет полностью соответствовать законодательству ЕС.