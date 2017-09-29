Американские ученые создали прибор для вычисление инсульта за 30 секунд

В США медики создали аппарат VIPS, который способен диагностировать инсульт всего за 30 секунд с точностью до 92%. Об этом пишет издание Science Daily.

Устройство разработали сотрудники Медицинского университета Южной Каролины. Оно напоминает головной убор с козырьком, надеваемый на голову. В основе технологии лежит направление сквозь мозг низкоэлектрических импульсов. При инсульте жидкости в мозгу изменяет пропускающую способность, что отражается на движении направленных волн.

Старые методы диагностики позволяли определить заболевание с вероятностью 40%-89%. Предложенный американцами прибор позволяет выполнить процедуру в разы быстрее и добыть более точный результат. Благодаря этому создатели намерены увеличить время, доступное врачам для успешной госпитализации и лечения пациента. Высокая портативность VIPS позволяет применять его вне клиники.