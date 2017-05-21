Украденные из музея США картины Рембрандта воссоздали в дополненной реальности

В США посетители бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер смогут увидеть похищенные полотна Рембрандта, воссозданные в дополненной реальности. Об этом пишет издание Engadget.

В 1990 году два злоумышленника прикинулись полицейскими, прибывшими по срочному вызову. Убедив охранников, они проникли внутрь музея, где обездвижили сотрудников и вынесли 13 экспонатов на сумму более 500 миллионов долларов. Среди них - три картины Рембрандта. Каждое полотно грабители вырезали из рамы. Этот эпизод вошел в историю, как самая крупная кража частного имущества среди всех зарегистрированных. ФБР приложило немало усилий и предлагало награду в 10 миллионов за помощь в обнаружении ценных предметов искусства, однако преступление осталось нераскрытым.

Рамы так и остались висеть на своих местах. Это решили использовать сотрудники компании Cuseum. Они разработали приложение с поддержкой AR-технологии, которое вернет картины в их собственные рамы на экранах устройств. Стартап получил название "Взлом ограбления". Программисты разрабатывали программу независимо от музея. В этом им помогли инструменты Apple ARKit. Приложение станет доступно пользователям iOS после обновления до версии 11.3. Пока эксперты виртуально восстановили лишь две работы: "Христос во время шторма на море Галилейском", а также "Леди и Джентльмен в черном". Однако в будущем они намерены восстановить и другие украденные картины.