Создана секс-кукла для одиноких женщин‍, которая умеет разговаривать

Специалисты корпорации Delaware Realbotix создали секс-куклу, которая умеет разговаривать. Считается, что ее продажи будут пользоваться успехом среди представительниц прекрасного пола, которые боятся заводить знакомства.

Снова магазины секс-шопов пополнятся товаром, который накануне представила корпорация Delaware Realbotix. Ее специалисты создали уникальную секс-куклу мужского пола, которая сможет послужить не только источником похотливых утех, но также и стать другом для женщины, которая страдает от одиночества.

Новую роботизированную куклу назвали именем Генри. Заказчик, оплатив услугу, может персонально выбрать свет волос, а также тип фигуры, которыми, как ему хочется, будет обладать робот. Кроме того, можно выбрать даже размер его полового органа. Разработчики уверяют, что новая секс-кукла придется по вкусу очень многим дамам.