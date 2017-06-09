Пользователи Android 500 тысяч раз скачали вирус в Google Play

Эксперты обнаружили вирус в приложениях от Google Play, которые пользователи Android скачали около 500 тысяч раз раз. Так объявили представители компании SophosLabs.

Сотрудники фирмы присвоили зловредному коду имя Andr/HiddnAd-AJ:. Хакеры прятали его в приложениях для сканирования QR-кодов и электронных компасов. После установки вирус выводил на экраны зараженных устройств большие рекламные окна и гиперссылки.

В SophosLabs обратили внимание, что киберпреступники оставались незамеченными благодаря тому, что активация Andr/HiddnAd-AJ: отложена на шесть часов после скачивания программы. Программисты также отметили, что часть вируса замаскирована под традиционную Android-библиотеку. В настоящее время специалисты Google уже удалили приложения, уличенные в вирусной деятельности. Они советуют впредь проверять все установки через антивирусный софт.