Samsung намерена создать технологию беспроводной зарядки по воздуху

Корпорация Samsung в скором времени намерена заняться разработкой технологии беспроводной зарядки по воздуху. Данную разработку южнокорейская компания запатентовала еще около двух лет назад, однако стало известно о ней только сейчас.

Как стало известно из базы WIPO, компания Samsung уже давно запатентовала технологию по разработке беспроводной зарядки по воздуху для гаджетов. Как известно, к зарядному устройству всегда требуется подключать провод, однако разработчики компании хотят избавить пользователей от лишних проводов.

Как рассказали разработчики компании Samsung, в будущем гаджеты можно будет заряжать даже в то время, когда он находится в кармане владельца. Для того, чтобы технология беспроводной зарядки по воздуху действовала, все помещения нужно будет оснастить спецзарядниками с отражателями, они то и будут концентрировать всю энергию на смартфоне в любой точке здания.

Когда корпорация намерена заняться разработкой и внедрением беспроводной зарядки по воздуху ничего не сообщается.