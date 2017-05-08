Эксперты рассказали, почему «провалятся» always-connected ноутбуки от Microsoft

Категория ноутбуков always-connected подразумевает гибрид смартфона и ПК. За них в последнее время взялась компания Microsoft, но её работа обречена на провал, говорят эксперты.





Разработчик ноутбука «always-connected» обещает потребителю, что его ожидает постоянное подключение к сети Интернет, более 10 часов автономной работы, быстрый выход из режима сна и в целом быстрая работа устройства, и неправильным будет сказать, что он врёт. Однако он всё же умалчивает о крупных изъянах таких лэптопов, которые существенно влияют на продуктивность.



Если пользователю не нужен профессиональный девайс, то он может смело приобретать его у Microsoft. Проблема кроется в том, что ОС Windows 10 S создала юзеру все условия для того, чтобы на ПК не были установлены сторонние программы. Все известные десктопные приложения, не принадлежащие Microsoft, ему придётся запускать через фирменный браузер. Установить что-то попытаться можно, но чипсеты Snapdragon просто не вынесут такой работы. Кроме того, весь функционал, даже больше, за меньшие деньги предлагают другие фирмы вроде Apple и серии Chromebook. Поэтому эксперты уверяют, что пользователь себе не враг и не станет усложнять свою жизнь бесполезным ПК.