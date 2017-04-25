На AliExpress добавят сервис групповых закупок

Самая известная интернет-площадка для торговли AliExpress сообщила о новой функции, которая позволит покупателям экономить до 50% стоимости товара. На площадке появится функция групповых закупок, условия которой крайне просты.

Как сообщается, любой пользователь, который хочет приобрести на AliExpress тот или иной товар, может сэкономить до 50% от стоимости будущей покупки. Для этого торговая площадка запустила специальный сервис, который поможет покупателям экономить, а продавцам увеличивать продажи.

Так, чтобы купить товар по сниженной цене, покупателю нужно найти еще минимум одного человека, который захочет купить такой же товар. Когда первый покупатель оплачивает покупку, запускается счетчик на 24 часа. Если в течении этого времени находится еще одни желающий купить данную позицию, то первый человек получает хорошую скидку.

Если же у покупателя не удается найти еще кого-то, то деньги могут вернуться к нему обратно. Сейчас в данный сервис внесли порядка 700 товарных позиций из категорий одежды, детского мира и электротехники. Позже, когда новая функция «приживется» в нее могут внести почти все товары с торговой площадки.