ПО MIUI 9.5 нарушает функционирование всех смартфонов Xiaomi‍

Как пожаловались пользователи, ПО MIUI 9.5 нарушает функционирование всех смартфонов от корпорации Xiaomi‍, базирующейся в Китае. Выяснилось, что проблема кроется именно в самой прошивке, которую не так давно анонсировали разработчики.

СМИ сообщают о проблемах в ПО MIUI 9.5, на которые пожаловались пользователи. При этом отмечается, что проблемы достаточно серьезные и дают существенные сбои. В короткий промежуток времени о них сообщила достаточно большая группа пользователей, в числе которых были и владельцы новых смартфонов Mi MIX 2 и Mi 6.

Так, один из них рассказал, что после установки MIUI 9.5 смартфон стал сильно нагреваться, а его батарея быстро садилась. Пытаясь решить проблему, он даже вернул заводские настройки, а после перепрошил, однако это не помогло. Как оказалось, функционирование Xiaomi‍ нарушало ПО MIUI 9.5. Как оказалось, чтобы решить проблему на время, пока прошивка не будет усовершенствована, нужно полностью удалить пакет Google. Дело в том, что эти сервисы встроены в Android и вступают в конфликт с прошивкой. Корпорация Xiaomi‍ уже признала существующую проблему и готовит обновление, чтобы исправить ошибку.