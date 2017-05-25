В России стал доступен самый быстрый мобильный интернет

В России открылся доступ к самому быстрому мобильному интернету. Сотовый оператор «Мегафон» предлагает своим клиентам попробовать самый быстрый мобильный интернет в стране на выходных тарифных условиях.

Как сообщается, компания из США Ookla провела мониторинг скорости мобильного интернета в России. Корпорация владеет сервисом SpeedTest и опиралась на результаты проверок через эту программу. Итоги мониторинга дали повод сотовой компании «Мегафон» начать новую пиар-компанию и рекламировать свои услуги под новым лозунгом «Попробуй самый быстрый интернет в стране».

Помимо хорошей скорости в «Мегафоне» предлагают подключение выгодных тарифов и бюджетных пакетов услуг. Так, сотовая компания создала ряд вариантов, которые помогут пользователям выбрать для себя наиболее выгодные условия.

«Мегафон» предлагает пользователям подключить функцию безлимитного трафика для мессенджеров и социальных сетей. Помимо этого, один из тарифных пакетов предполагает подключение подписку на музыку в соцсети «ВКонтакте». С детальными условиями и всеми возможными тарифами «Мегафон» предлагает ознакомиться на своей официальном сайте.