Инсайдеры японского сайта Macotakara сообщают о новинках, которые Apple, по их данным, выпустит уже в этом году. По их словам, чтобы привлечь больше покупателей, iPhone X появится в новом цвете, а также выйдет новый iPad‍ шестого поколения.

Издание Macotakara сообщает информацию о намерениях Apple выпустить обновленный iPhone X. Так, уже неоднократно многие порталы обращал внимание на то, что продажи данного смартфона не оправдали ожидания рзработчика. Тем не менее, купертинцы придумали, как привлечь внимание к прошлогоднему продукту. Они выпустят iPhone X в новом цвете. Пока что неизвестно точно, что это будет за оттенок. Возможно, это будет уникальный красный.

Также, исходя из слов инсайдеров, выйдет новый iPad‍ шестого поколения. Возможно, устройство, как и его аналоги, также будет обладать 9,7-дюймовым экраном. Источник уточняет, что информация взята не из официальных заявлений от Apple, однако вероятность, что она окажется правдивой, довольно велика.