Сексизм, неравенства и расизм: эксперты составили ТОП-5 ситуаций, когда проблемы из жизни встречаются в видеоиграх

Эксперты составили ТОП-5 проблемных ситуаций из жизни, которые встречаются в видеоиграх. Компьютерные игры, хоть и славятся своей фантастичностью, но часто демонстрирует актуальные проблемы общества.

Первое место в рейтинге ситуаций из жизни заняла проблема массовых протестов против классового неравенства. В игре Black Desert Online отчетливо наблюдается классовая классификация – один из классов гораздо быстрее достигает успехов, чем другой.

Второй проблемой, которая встречается в играх, стала проблема нехватки еды из-за политического разногласия. В игре Second Life геймеры завели себе питомцев, но не смогли их кормить из-за бюрократии и политических дебатов вокруг компании-продавца таких животных. Теперь, животные впали в анабиоз и кормить их не представляется возможным.

На третьем месте расположилась проблема невозможности создать условия всемирного равенства. В игре Throne: Kingdom At War один из пользователей создал свое королевство и обогащался за счет других, которым пришлось тратить настоящие деньги и ресурсы.

Четвертую позицию получили расизм и сексизм, с которым столкнулись пользователи игры Rust. Все персонажи создавались в случайном порядке, а геймеры стали устраивать травли игроков, чьи персонажи были женщинами или темнокожими.

И, наконец, пятую строку заняла проблема недоступного жилья. В игре Final Fantasy, как и в жизни, пользователи заполучили ограниченные земельные участки, а другие геймеры остались без возможности купить себе виртуальный дом, так как из-за дефицита цены стали высокими, а количество жилья – весьма ограниченным.