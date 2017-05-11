В Windows 10 появится платформа с элементами искусственного интеллекта

Компания Microsoft сообщила об обновлениях, которые получит ОС Windows 10. В операционную систему будет добавлена платформа, содержащая элементы ИИ, это ускорит процесс добавления «умных» функций в ряд приложений.

Как сообщается, новая платформа Windows ML будет работать на программе Windows Machine Learning API. Такая «площадка» позволит создать «умный» поиск по фотографиям или видеороликам. Помимо этого, благодаря данной программе, платформа с ИИ получит возможность создавать индивидуальные плейлисты.

Windows ML поможет системе уменьшить операционные затраты на разработки и обеспечит более удобный запуск программ, таких как облачные хранилища и основные системные сервисы. Такая платформа будет размещена на ряде устройств, где установлен Windows 10.

Как отметили эксперты, в компании Microsoft решили поставить упор на внедрении и распространении технологий искусственного интеллекта. Для этого корпорация занимается созданием новых программ и их активными разработками.