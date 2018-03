Специалисты рассказали, какие изменения ожидают Files Go от Google

Приложение Files Go было создано, чтобы облегчить работу со смартфонами Android, собрав в программу почти весь функционал гаджета. Компания Google не перестаёт совершенствоваться, и эксперты уже озвучили свои ожидания.





Западные специалисты делали свои неокончательные выводы, основываясь на последних новиках, которыми Google наградила Files Go. Среди них «умный» поиск с предугадыванием, как в брендовом браузере, фильтры, увеличенная функциональность в виде расширенных возможностей при работе с файлами, улучшенная навигация внутри приложения и абсолютная его «лёгкость».



Напомним, что Files Go создавалась с ориентиром на смартфоны бюджетного и среднего класса. Для таких устройств важна ранее упомянутая «лёгкость» и практичность, с чем Google справилась. Исходя из последних действий компании и её призывам давать знать разработчикам на форумах, что полезно, интересно, а что – нет, эксперты уверяют, что Files Go упростится ещё больше. Сейчас трудно сказать, что готовит компания, но это может быть простой интерфейс «для детей», улучшение безопасности и дальнейшее расширение функционала приложения. Возможно, произойдёт полное слияние всех продуктов Google и Android.