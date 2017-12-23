Facebook тайно собирает данные звонков и СМС с Android

Житель Новой Зеландии обнаружил, что социальная сеть Facebook сохраняет данные всех его звонков и сообщений. Он отметил, что узнал об этом благодаря чистке на своих страницах. Также он рассказал об ответе представителей компании.

Доступ к архивным данным аккаунта доступен всем пользователям социальной сети. Владелец аккаунта получит текстовое извещение после доступа к скачиванию архива. Но это и есть основная уловка Facebook, которая тесно сотрудничает с мобильными устройствами, использующими операционную систему Android. Именно такая ситуация и произошла с пользователем из Новой Зеландии.

В архиве он обнаружил контакты, телефонные номера и продолжительность разговоров. Он отправил запрос администрации социальной сети, на что та ответила ему письмом. Они рассказали, что копирование данных происходит при входе в сеть с телефона. Это сделано для более удобного подбора друзей в Facebook. Администрация отметила, что при подобных действиях запрашивается разрешение пользователя, а сами данные можно удалить. В случае с жителем Новой Зеландии подобного не произошло из-за изменений в новой версии Android. Стоит отметить тот факт, что инцидент произошел после того, как Facebook прекратили сотрудничество с английской компанией, использующей личные данные аккаунтов в социальной сети.