В России стартовали продажи бюджетных рюкзаков и сумок от Meizu

Компания Meizu запустила в России продажу уникальных рюкзаков и сумок по бюджетным ценам. Качественная продукция уже получила одобрение у экспертов, сумки и рюкзаки доступны для покупки на официальном сайте Meizu в России.

Как сообщается, компания Meizu предложила жителям России серию сумок и рюкзаков, цена которых колеблется от 1090 до 2990 рублей. Для покупки доступны четыре товара: большая сумка с ремнем, легкий рюкзак, нагрудная сумка и органайзер.

Эксперты уже отметили эргономичность и минималистичный дизайн продукции. Самая дорогая сумка стоит 2 990 рублей. За эту цену пользователи получают большую сумку, оснащенную ремнем для переноски и креплением для чемодана. Дно сумки оснастили специальной поверхностью, позволяющей ставить ее на грязь или мокрый пол.

Вторым в списке товаров от Meizu представлен рюкзак. Данный предмет предназначен для комфортного переноса личных вещей, рюкзак выполнен в сером цвете и мало весит. Также есть другие варианты цвета. Дизайн и эргономичность компания оценила в 2 490 рублей.

Также компания выпустила сумку, которая подойдет для похода по городу и привычного образа жизни. Нагрудная сумка от Meizu может вместить в себя планшет, смартфон и документы с кошельком. Такой товар стоит 1 390 рублей.

Также представлен и органайзер, который стоит 1 090 рублей. В него поместятся телефон, ключи и личные документы. Такой аксессуар подойдет для тех, кто привык всегда иметь при себе все необходимые вещи. Все сумки от Meizu представлены в сером дизайне. Ткань, использованная для создания таких аксессуаров, является фирменной и отвечает всем требованиям качества. Такая ткань является водонепроницаемой и с легкостью отчищается от грязи.