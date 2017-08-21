В США могут выпустить твердый нарезной кетчуп

В США предприниматели из Лос-Анджелеса разместили на платформе Kickstater проект запуска производства новой формы кетчупа, соус они представляют в виде эластичных ломтиков, которые будут твердыми и смогут нарезаться. Проект уже собрал первую сумму, необходимую для создания первой партии.

Как сообщается, группа энтузиастов решила, что жидкий кетчуп уже не актуален и можно создать новую форму популярного соуса. Как утверждают создатели нового проекта на сайте по сбору средств Kickstater, привычный соус не всегда подчеркивает вкус и бывает уместным. Иногда, кетчуп просачивается через всю основу блюда и пачкает все вокруг.

А вот кетчуп в новом виде, уверенны авторы, принесет потребителю большее удовольствие. Предприниматели предложили выпускать кетчуп в твердом виде, такой соус будет представлять из себя съедобные платины, сделанные из переполотых помидор. В упаковке твердого кетчупа будет 8 таких пластинок, каждую из них можно нарезать.

По мнению энтузиастов, такие пластины можно будет класть на закуски и бургеры, отчего вкус блюда не будет испорчен, а лишь подчеркнут помидорным соусом. На проект уже собрали 15 000 долларов, этого достаточно, чтобы запустить пробную первую партию.