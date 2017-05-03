Военные США показали на видео работу акустической лазерной пушки

Военные конструкторы из США показали в работе акустическую лазерную пушку. Видео-демонстрация установки появилась на Youtube.

Эксперты Пентагона по несмертельному оружию уже изготовили прототип устройства, которое генерирует источник раздражающего звука на некотором расстоянии от себя. Оно использует фемтосекундные лазеры генераторы для создания плазменных шаров. Предполагается, что пушка способна воздействовать на цели, удаленные до 30 километров.

Комплекс создает в воздухе шар из плазмы примерно за 10-15 секунд. Затем направляет в него лазерный луч узкого спектра. Столкновение этих явлений сопровождается ярким светом и громким звуком, частота которого зависит от частоты лазера. Создатели заявили, что через три года подобным образом смогут воспроизвести голос человека.