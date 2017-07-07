BBC: компании предлагают работу "надсмотрщикам за роботами"

Развитие технологий заставляет компании предлагать людям вакансии по контрою роботов. О вакансии "надсмотрщиков" сообщает BBC.

Инновационная должность уже появилась у предприятий Robby, Marble и Starship Technologies. Эти фирмы занимаются доставками грузов. Дело в том, что пока роботы все ещё не очень хорошо перемещаются в городской среде. В связи с этим они нуждаются в сотрудниках, которые сопроводят их к нужному месту и предотвратят потенциальные конфликты с прохожими. Робот не может сам разобраться с такими форс-мажорами, как неработающий лифт или незапланированная преграда на пути.

Стартап Robby Technologies уже наняли для вышеперечисленных целей Брэндона Риза 32-лет, который раньше трудился курьером. Теперь же мужчина наблюдает за доставкой пищи роботами. В течение дня он идет за выбранным устройством по улицам, просвещает горожан о происходящем и составляет отчет о качестве работы. Временами наблюдение происходит удаленно - с рабочего места в офисе.

Пока эта профессия не имеет официального названия. Исполнительный директор МТИ Элизабет Рейнольдс уверена, что с ростом числа роботов увеличится и количество людей, которые за ними присматривают. К примеру, компания Aethon разработала технику для транспортировки материалов в клинику. Сейчас в этом процессе задействованы 600 роботов. А за ними со стороны следят 25 работников.