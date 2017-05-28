Создатели Siri создают робота-сапера-хирурга Taurus

SRI International, создавшая помощника Siri, готовится выпустить нового робота Taurus, который совместит функции сапера и хирурга. Так передает американский канал CNBC.

Разработчики уже изготовили и презентовали прототип Taurus, который управляется при помощи шлема виртуальной реальности. Робот состоит из двух рук-манипуляторов, которые могут задействовать различные инструменты: иголку, отвертку, скальпель. Оператор сможет направлять действия устройства, наблюдая через две камеры, помещенные на условной голове. Вскоре он также увидит особый интерфейс, отображающий температуру, частоту пульса или другие важные для процесса показатели.

Сотрудники SRI утверждают, что потенциал Taurus рассчитан на выполнение большого количества точных разноплановых задач. Однако в первую очередь изобретатели обратились к двум направлениям: хирургическим операциям и обезвреживанию взрывчатых устройств на расстоянии. В медицине робот сможет как заменить врача, так и ассистировать ему под удаленным управлением более квалифицированного специалиста. Роль сапера он способен принять уже сейчас. При весе в 6 килограмм устройство хорошо подходит для устранения угроз внутри автомобилей, сохраняя бомбы в целости для дальнейших экспертиз.

Кроме того, в будущем Taurus может отправиться в космос, чтобы помочь астронавтам колонизировать Марс или выполнять другие миссии. Пока существенной проблемой является мобильность установки, однако она частично решается гусеничной платформой.