Стало известно, как на самом деле используются мобильные приложения

В современном мире одним из самых быстрых по темпу развития является рынок мобильных устройств. На сегодняшний день невозможно представить развитие гаджетов для такого важного компонента как приложений. Эксперты поделились тем, как на самом деле их используют люди.

На данный момент создано множество различных приложений, приносящих немалый доход своим разработчикам. По статистике, за 2017 год было скачено и установлено более 175 миллионов приложений. Общий суммарный доход от их продажи составил 86 миллиардов долларов США.

За день среднестатистический человек использует около 10 приложений, однако на смартфоне, как правило, их установлено в разы больше. Эксперты подсчитали, что в среднем человек тратит до 3 часов в день на использование приложений. Впрочем, общее количество затраченных часов не свидетельствует об уровне качества приложения. Некоторые из них используют для совершения покупок, где ценится наименьшее количество затраченного времени.

К основным категориям приложения относятся развлечения, игры, программы для учёта финансов, покупок и путешествий. Однако рынок расширяется, и эксперты отмечают дальнейшее появление новых категорий.