Amazon создает почтовых дронов с системой распознавания голоса и жестов

Компания Amazon запатентовала технологию дронов-почтальонов, способных реагировать на голос и жесты клиентов. Об этом пишет GeekWire.

Согласно патентной документации, беспилотник будет использовать оптические и звуковые сенсоры, камеры, динамики и даже лазерный проектор. Все эти устройства позволят улучшить качество доставки. Благодаря инновациям, ожидающий доставки клиент может направить почтового дрона к месту выгрузки посылки или предупредить о преграде.

Так демонстрация большого пальца подтвердит правильное поведение устройства, а резкие взмахи руками - предостерегут. Есть целая система жестов, которая не раскрывается в полной мере. По информации издания The Los Angeles Times летающие курьеры в соответствии с сигналами будут также отмечать конец алгоритма доставки и начинать обратный полет на базу.

Патент является продолжением идеи 2014 года о методах взаимодействия беспилотников с людьми. Amazon разрабатывает собственных дронов вот уже два года. Пресс-служба сообщала, что некоторые готовые прототипы могут летать со скоростью до 80 км/ч на высоте в 120 метров.