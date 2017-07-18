Компания-родитель Snapchat приобрела свой первый игровой движок

Snap Inc обзавелась первой программой для создания 3D-игр. Однако сделала она это тихо и в прошлом году.





Платформа для создания 3D-игр называется PlayCanvas. Это английский стартап, созданный в 2011 году, который прославился работой с Google и Microsoft, однако так и не заработал баснословных денег. Он позволяет, в отличие от конкурентов, создавать 3D-мир на «слабых» компьютерах и через браузер. Теперь стартап принадлежит «родителю» Snapchat. Шоковой новость о покупке становится потому, что сделано это было в мае прошлого года. Зачастую крупные компании сообщают о таком событии, чего не сделали в Snap Inc. Кроме того, неизвестна цена сделки и где была (если была) использована технология.





Пока профильные СМИ ожидают официальный ответ, любители техники делают свои предположения. Напомним, что в интерфейс Snapchat подвергся сильным изменениям и дополнениям, в которые могли внедрить «новичка». Но больше ставку делают на Lens Studio, где разработчики СМИ могут создавать фильтр.