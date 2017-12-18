Аналитики сравнили Samsung Galaxy S9 и Huawei P20

Ещё пару лет назад сравнивать модели смартфонов от компании Huawei и Samsung было бы неправильно, но сейчас китайский бренд достиг пика своей популярности и может конкурировать с Apple и Samsung. Samsung Galaxy S9 накануне поступил в продажу.

Huawei P20 на данный момент находится на этапе предзаказов. Аналитики акцентировали внимание на том, что сравнивать данные модели можно будет лишь после официального релиза китайского смартфона. Уже сейчас можно сказать, что смартфоны смогут конкурировать не только по своим камерам, но и производительности, качеству сборки. Представители американского агентства Smartchange акцентировали внимание на том, что 40-мегапиксельная основная и 20-мегапиксельная дополнительная камера способны конкурировать с Galaxy S9.

У них одинаковая светосила, и поэтому у южнокорейского производителя появился настоящий конкурент. Что касается дизайна, то здесь аналитики отдали предпочтение Galaxy S9. Благодаря данным от инсайдеров стало известно, что «начинка» у девайсов практически идентичная.

Кроме того, производительность находится на одинаковом уровне, достигающим iPhone X. Аналитики также уточнили, что фаблеты во второй половине 2018 года смогут стать лидерами по продажам, обойдя продукцию от Apple. Инсайдеры из Китая просят пока не делать поспешные выводы, потому что 40-мегапиксельная камера от Huawei может получить ряд изъянов, как уже было с экраном у Samsung.