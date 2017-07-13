"Штраф халявщикам": МТС начнет списывать со всех абонентов по 3 рубля в сутки

В России с 4 апреля сетевой оператор "МТС" будет снимать по 3 рубля в сутки с неактивных абонентов. Об этом пресс-служба компании объявила 24 марта.

За низкую сетевую активность будут наказаны обладатели тарифов без обязательной абонентской платы. Вскоре таких клиентов обяжут ежемесячно пополнять счет примерно на 90 рублей. Если же человек за 90 дней не воспользовался платной услугой: звонком, отправкой СМС-сообщения, входом в Интернет - его баланс начнет таять на 3 рубля в день. Если же средства полностью истекут, то оператор заблокирует номер без возможности пополнения.

Из-за грядущих мер пользователям придется тратить деньги на связь хотя бы раз в три месяца, чтобы оставаться в мобильной сети. Можно также перейти на другой тарифный план и принять ограничения, предусмотренные акцией. Представители "МТС" пишут, что нововведение коснется практически всех архивных тарифов, которые распространялись за минувшие годы.