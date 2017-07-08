В комментариях на YouTube нашли опасный троянский вирус

Эксперты из компании Doctor Web нашли на YouTube новую уязвимость. Как оказалось, в комментариях под видеороликами могут находиться опасные вирусы.

Как сообщают эксперты, хакеры могут распространять свои вирусы, прикрепляя их файлами в комментарии под видео на YouTube. Пользователи могут пойти на поводу и злоумышленников и открыть ссылки, которые те оставляют под роликами.

Чаще всего, вирусы выдают за специальные чит-коды или другие полезные расширения для игр. Более того, хакеры заводят фейковые аккаунты и оставляют под такими «полезными» ссылками отзывы с благодарностью.

Принцип действия таких вредоносных ссылок прост. Пользователь открывает ссылку или файл, после чего в его ПК попадет вирус. Этот вирус делает скриншоты с экрана и занимается сбором паролей, сохраненных в браузерах. В итоге, все полученные данные вирус передает хакерам, а те похищают со счетов пользователей деньги, используя для этого пароли и другие личные данные.

Чтобы избежать опасности, эксперты рекомендуют внимательно относиться к ссылкам и не открывать все, что может казаться безопасным.