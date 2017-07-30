"Быстрее звука!": в Китае создают самую мощную аэродинамическую трубу в мире

Китайские ученые начали разрабатывать самую мощную в мире аэродинамическую гиперзвуковую трубу для испытаний. Об этом пишет издание Science Alert.

Такие конструкции помогают разработчикам проверить надежность и поведение летательных аппаратов, а также отдельных компонентов. Для этого внутри труб создаются условия мощного воздушного потока, имитирующего сверхскоростной полет. Большинство таких установок разгоняют воздух до 3 чисел Маха, что составляет примерно 3,7 тысяч километров в час.

Однако лаборатория высокотемпературной газовой динамики китайской Академии наук замахнулась создать аэродинамическую трубы со скоростью потока до 25 чисел Маха. Она растянется на 265 метров. Гиперзвуковые потоки планируют запускать в особых детонационных камерах посредством взрыва кислорода, азота и водорода. Этот проект конструкторы планируют запустить в 2020 году.