Google выпустила для Pixel 2 и Pixel 2 XL уникальные картинки

Корпорация Google сделала для владельцев двух своих смартфонов интересный, но маленький подарок. «Задобрить» их решили форматом картинок, который обещает стать трендом.





Сегодня Google представляет пять изображений, созданных по уникальному принципу. Владельцам Pixel 2 и Pixel 2 XL стала доступна для скачивания галерея обоев «Come and Play» авторства дизайнеров Лета Соберяйски и Уэйда Джеффри. Разработчики сказали, что творить в таком стиле им оказалось очень интересно.



Уникальность картинкам придаёт отсутствие компьютерного дизайна. Тогда как все минималистичные изображения и просто «цепляющие» картинки создаются на компьютере, в Google поступили иначе. Объёмные формы из пенопласта вручную разукрасили, а после сфотографировали на ярком фоне. При этом не использовали компьютерную графику. И они всё также цепляют внимание. Всего существует 9 таких фото. В галерее все снимки представлены в высоком разрешении.