2 миллиона пользователей Spotify рискуют потерять доступ к учётным записям

2 миллиона пользователей службы потокового аудио Spotify рискуют потерять доступ к учётным записям. Администрация сервиса отмечает, что вина на самих владельцах аккаунтов.

Проведя проверку в начале месяца, специалисты из Spotify обнаружили, что есть люди, которые используют нелегальные версии службы. С помощью поддельных вариаций сервиса они могут подавлять рекламу, а также использовать платные функции. Позже удалось установить, что любителей подобной «халявы» целых 2 миллиона человек, как сообщает «Версия.Инфо».

Из-за них у Spotify снижаются показатели эффективности, а также некоторые данные отображаются неверно. Компания может понести серьёзные убытки и доверие инвесторов. Потому было принято решение сократить количество пользователей с существующих 159 миллионов человек до 157, убрав как раз те 2, которые заходили с нелегальной версии. Им уже было выслано предупреждение, что есть риск длительной «заморозки» или удаления их учётных записей, если они продолжат осуществлять «халявный вход».