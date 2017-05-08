Секс-работницы пожаловались, что Google оставил их без порно

Секс-работницы пожаловались на то, что Google оставил их без порно. Так, на "Google Диске" пропали материалы, которые модели должны были отправить клиентам, уже оплатившим заказ, передает агентство Motherboard.

Зарубежные СМИ сообщают о проблеме, которая связана с популярным американским сервисом Google. Так, многие секс-работницы стали жаловаться, что их порно-материалы оказываются заблокированными после загрузки. До этого большая часть работниц пользовалась облачным хранением именно этого сервиса, однако после возникших трудностей отказались так работать.

Так, одна из девушек, также связанных с этой сферой, рассказала, что испытала из-за этого огромные неудобства. Ее клиент оплатил заказ, а она отправила ему видео. Однако, когда он пытался открыть его, в ответ лишь получал сообщение об ошибке. Вебкам-модель рассказала, что почувствовала себя ужасно из-за этого, ведь ее заказчик мог подумать, что она просто обманула его, и это испортило бы ее репутацию.